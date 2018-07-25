決戰中台灣 國民黨行動中常會開拔中市造勢

2018-07-25 14:49

〔記者施曉光／台中報導〕因應十一月九合一選戰，國民黨首場行動中常會今日下午開拔至台中市，為該黨台中市長參選人盧秀燕造勢，除黨主席吳敦義、副主席曾永權、郝龍斌，爭取連任的南投縣長林明溱以及盧秀燕的競選總幹事、立委顏寬恆也到場參加，集體高喊「中國國民黨，勝利成功」，贏造團結聲勢，並象徵該黨決戰中台灣。

為了配合該黨年底選戰「反空污、反核食」的政治訴求，國民黨行動中常會現場擺放一幅幅印有「反空污、反核食」的黑色布條，還播放影片凸顯台灣空污問題嚴重，吳敦義並與盧秀燕、林明溱等人共同簽署反空污、反核食、反深澳燃煤電廠的三項公投提案連署書，還當場戳破有空污、核食、燃煤電場等字樣的三個綠色汽球。

這場行動中常會除了黨務主管、中常委，還有台中市議員以及數十位中央委員、中評委到場，場面熱烈。

吳敦義致詞時表示，國民黨首場行動中常會到台中市，昨天就有媒體民調顯示盧秀燕領先現任台中市長林佳龍六趴，這是「六六大順」，他並肯定林明溱在各項評比都名列前矛，深獲南投縣民的熱情愛戴。

吳敦義強調，相信國民黨精挑細選提名的參選人，都一定是好的、能勝選的，會建設地方、造福民眾、熱愛國家的人選。

吳敦義還說，最近國內一份具有綠色色彩的民調顯示，其中三項問題包括治國能力、拚經濟、改善兩岸關係，國民黨都是民眾認為做得比較好的政黨，相信今年選舉國民黨的勝利就從台中市出發。