屈服中國施壓！44家航空更改台灣稱謂

在美航屈服後，聯航及達美也陸續跟進，台灣機場名稱都已將「台灣」刪去。（路透）

2018-07-25 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國企圖矮化台灣，施壓44家外國航空公司更改對台灣稱謂，許多航空公司屈服中國壓力，更動台灣稱謂，今（25日）是改名最後期限，美國三大航空公司也陸續更改官網上的台灣標示。

據《路透》報導，美國今透過非正式管道告知中方，美國的航空公司將以城市名稱取代台灣，美三大航空公司之一的美國航空公司（American Airlines）於當地時間週二晚，率先更改，在官網將「台灣」撤下，飛航目的地僅列出「台北」一詞。

美航發言人吉爾森（Shannon Gilson）表示：「就像其他航空公司一樣，美航準備做更動以滿足中國的要求」，他強調：「飛航旅行是一項全球業務，我們必須遵守運營航線所在國家的規則。」

在美航屈服後，聯合航空（United Airlines）及達美航空（Delta Airlines）也陸續跟進，各家航空公司都將台灣機場名稱刪除「台灣」，僅留下「台北」，但並未標明「中國台灣」等詞，至此，44家外國航空公司都修改了官網台灣稱謂。

另據《法新社》報導，香港國泰航空和港龍航空原官網均將台灣單獨列在國家地區欄目，但自今日早上起已全部更改為「中國台灣」。