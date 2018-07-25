中國施壓企業改台灣名 外交部怒：給予最嚴厲譴責

2018-07-25 14:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國施壓各國航空公司矮化台灣稱謂。外交部今天罕見用強烈措辭表示對中國政府「給予最嚴厲的譴責」，並強調「台灣就是台灣」，台灣不受中國政府管轄，是民主的國家，台灣存在也是客觀事實，不會因為中國當局的打壓就消失。

中國民航局於4月25日致函44家國際航空公司，要求其不得在其網站將台灣列為國家，並採取各種懲罰措施，脅迫各國航空公司屈從其無理要求。目前已有多家航空公司將「台灣」從官網上撤下，改以城市標示，或直接改為「中國台灣」。美國航空今天上午也將「台灣，台北」改成「台北」。

外交部今天發布新聞稿，對中國政府以政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運的蠻橫做法，給予最嚴厲的譴責。

外交部表示，外交部高度關切本案，除了指示外館查證、重申我國立場，促請各公司妥善處理外，外交部也積極進洽駐在國政府、國會議員、學者智庫、意見領袖等說明我國立場，積極爭取國際輿論對我的支持。外交部對包括美國在內的理念相近國家及國際社會聲援台灣，以及相關民航業者堅守立場的道德勇氣表達誠摯謝意。

外交部強調，台灣是民主的國家，不受中國政府管轄，「台灣就是台灣」。外交部說，台灣的自由民主、人權法治等成就，普遍獲得國際社會肯定，也讓沒有政治自由的中國人民所稱羨。而台灣存在國際社會是客觀的事實，不會因中國當局的打壓而消失，台灣人民對民主價值及生活方式的堅持與追求，也不會因中國的脅迫而停止。

外交部也說，台灣政府呼籲所有理念相近國家緊密合作，共同遏止中國在國際間的霸凌作為，並防止中國干涉他國商業主權的行為成為常態。