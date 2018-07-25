北市府想買農委會北農股權 吳音寧回應了！

吳音寧表示，重新討論北農體制是新契機，但要心平氣和討論。（資料照）

2018-07-25 13:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市農產運銷公司風波不斷，北市議員昨爆台北市政府打算向農委會買下北農22.76%股權，北農總經理吳音寧今早回應，她認為應回歸看北農的設立的初衷，政治爭議是一時的，應去思考該怎麼樣才能讓台灣農產更好，撇開政治因素來看，重新討論北農體制是新契機，但要心平氣和討論，而不是因現在有政治上的爭議才去討論。

吳音寧指出，北農是提供大台北地區的消費地，攸關全台灣的市場，要去討論當初設立的宗旨，北農前身是台灣區果菜運銷公司，依1974年行政院籌設全台性農產公司方案成立，後來市府委託台灣區果菜運銷公司經營，並在1984年改成北農。

吳音寧進一步指出，大家可以討論北農的體制，但她認為還是要回溯到成立的宗旨與目的，因為整間公司的運作，並不只是一個消費地的問題，而是關係到全台農產，現在重新討論北農體制是新契機，但應心平氣和討論，而不是因現在有政治上爭議，而去說這間公司就該怎樣。

至於吳音寧是否早就知道市府想購入北農股權，吳說，她也是看新聞才知道這件事，先前並不知道北市府發文給農委會，北農並沒有收到正式的消息。