柯P群眾募資網站今上線 首波目標1310萬元

台北市長柯文哲群眾募資網站今正式上線。（擷取自網站）

2018-07-25 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲群眾募資網站今正式上線，並將於8月18日舉辦team KP第一次見面會。首波募資目標為1310萬元，其中募資文宣品佔320萬元、施政成績宣傳部分佔590萬元、政見推廣活動佔270萬元，據點佔130萬元。

網站整體風格都以日前公佈的主視覺設計為主軸，柯文哲競選辦公室稍早發出新聞稿指出，群眾募資的概念，就是借眾人之力，完成眾人之事，這份募資計畫，就是一份面對台北市民的邀請函，邀請各位繼續投入台北的改變之旅，完成彼此對這座城市的期待與夢想。

首波文宣品包含T-shirt、托特包、貼紙、徽章，以及柯語錄貼紙等，贊助組合最低為500元，該預算會隨著未來不同的選戰計畫而連動浮動增加，未來也會階段性公布財務細項。

柯競辦強調，募資網站以簡單清楚的版面，滾軸滑動的方式，讓贊助者清楚了解募資起源、方式，並能隨時透過網站更新的數據，了解目前募資的成果，以及募資成果圓餅圖，讓贊助金額的運用走向一目了然。

募資網站透過「Keep it real, keep it possible」口號與設計，發展一系列的文宣品，期盼支持者能夠透過「自己的政治自己參與，自己的文宣自己印」」的精神，以此募資所需的競選經費。

募資的步驟中，贊助者首先可以清楚選擇募資經費運用是要為「募資文宣品」、「施政成績宣傳」、「政績推廣活動」、「據點」四個選項；之後，贊助者還能夠自由選擇四種募資捐贈方式，分別是「超越藍綠組合」、「白色力量組合」、「持續發生組合」、「自由捐贈組合」。

募資網站連結

募資宣傳影片：