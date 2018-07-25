台灣被拔東亞青運主辦權 紀政：姚元潮密告國際奧會

東京奧運正名公投提案人紀政，25日偕同台灣聯合國協進會理事長蔡明憲等人，召開「捍衛東亞青運主辦權，絕不向中國低頭」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-25 12:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國以台灣推動東京奧運正名公投為由，拔掉台中市明年舉辦東亞青年運動會主辦權。東奧正名公投發起人紀政今天在記者會表示，據她了解，確實是中華奧會前國際組長姚元潮密告國際奧會，才導致我方主辦權遭拔。

狀告國際奧會 姚元潮聲稱沒人指使

據了解，姚元潮在4月寫信給國際奧會告狀，他直指紀政推動台獨，藉東奧正名來偽裝，將引起台海危機。他建議國際奧會，透過中華奧會給台灣當局警告，以防此事發生。為此，國際奧會在5月發函告知中華奧會「不予核准」更名。

姚元潮前陣子受訪時解釋，信是他寫的沒有受人指使。他說，不是告狀，如果不講的話，未來會產生很多嚴重問題，他曾在中華奧會任職，知道事情的嚴重性。

中國不滿台灣民間推動「東京奧運正名活動」

中國不滿台灣民間推動「東京奧運正名活動」，東亞奧林匹克委員會（EAOC）24日於北京召開臨時會，中國籍主席劉鵬與其他理事以「舉手表決」方式，7票同意、1票反對、1票棄權，決議停辦原訂明年在台中市舉辦的2019年第一屆東亞青年運動會，蠻橫打壓台灣的行徑引發譁然。

紀政曾多次參加奧運會 都以台灣名義出賽

紀政25日上午出席東京奧運正名工作小組主辦的「絕不向中國低頭記者會」記者會，台中市選出的民進黨立委黃國書、張廖萬堅也到場。紀政曾多次參加奧運會，都是以台灣名義出賽。她強調，台灣同袍響應東奧正名活動，希望有一天台灣選手能如同她當年一樣以台灣隊名義出賽。

為什麼曾任中華奧會組長的人會這麼做！

「為什麼一個曾任中華奧會組長的人會這麼做！」紀政直言，她有看到國際奧會寫給中華奧會的原文，一開頭就是「We are informed」，就在想說誰去告密？她不解為什麼在這塊土地的組長，居然寫信給國際奧會，姚對於台灣民主社會內，人民應享有的權利，難道會不知道嗎？更何況這是民間社團去發起的活動！

紀政：台灣可以辦很多國際性賽會

媒體問到，爭取東京奧運正名，台灣選手可能會喪失14至18歲一生一次的比賽機會？紀政不滿表示，比賽多得是，台灣可以辦很多國際性賽會，甚至東亞5國更強選手到台灣來，只要地方政府願意支持，少不了辦運動會的機會，「任何一個國家、城市都可以舉辦國際邀請賽。」

黃國書指出，依照國際奧會憲章精神，已確定主辦國家被取消，只有兩種情況：其一，主辦方財務出問題，沒能力舉辦；另一個理由則是因為政治動亂。「請問台中市違反哪一個規定？做錯哪一個事情？」

黃國書表示，中國一連串舉措，包括更改台灣航空名稱、邦交國斷交等，是全面性、計劃性地打壓，如今連體育交流，都以政治理由打壓，「我沒辦法接受」，盼台中市政府、中華奧會可以提出相關救濟程序。