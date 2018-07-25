北藝追加7.67億預算 柯文哲抱怨「替前朝擦屁股」

2018-07-25 11:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北表演藝術中心因建商理成營造倒閉，工程延宕至今，北市府昨通過追加7.67億元預算，希望在2020年完工，不過追加案送到議會審查，引發市議員不滿痛批市府追加額度將近原始計畫2/3，非常離譜，質疑從最初規畫即完全失準。

台北市長柯文哲今早在市長室外受訪時也抱怨，北藝追加預算是替前朝擦屁股，「我還是很生氣」，不過算了，咬緊牙關解決掉。

柯文哲表示，昨天市政會議已經再三叮嚀，不管是北藝、北流，還是捷運萬大線，這種工程追加預算達到50%，明顯就是低價搶標，再追加預算，又或是廠商受不了倒閉，只是造成後面的困擾。

柯文哲強調，這種政治文化要改變，以後預算要實編，多少就多少，不可以預算編40億元，卻做60億元的規劃，擺明就是要追加預算，很多規格都不對，以後不可以讓預算亂編。

此外，大巨蛋至今已舉辦3次幹事會，柯重申自己的態度很清楚，不會刁難他，但也不可能放水，「如果你有本事通過都市計畫審查，我們還是會發建照給你啊！」 但你要進來講，不可能偷發一張建照給你復工，要有一個社會公平，循機制走完就好。

對於里長抱怨遠雄送件3次內容都差不多？柯則說，所以他進來報告他為什麼這樣，也不是說這樣就會過，「市府的評審委員都會迴避」，遠雄要有能力說服府外評審委員。

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