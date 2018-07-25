東亞青運主辦權被取消 林佳龍：中市明提申復

東亞青運主辦權被取消，台中市長林佳龍表示，明日將正式提出申復。（記者張菁雅攝）

2018-07-25 11:46

〔記者張菁雅／台中報導〕因中國打壓，台中市被取消東亞青年運動會主辦權，台中市長林佳龍表示，為了捍衛年輕選手的參賽權益，市府會盡所有努力，明日將正式提出申復；另有專家學者建議提出仲裁或訴訟，市府也將研究如何進行。

林佳龍表示，東亞奧林匹克委員會在中國施壓下，取消台中市主辦權，市府會盡所有努力提出申復，他昨天已請法制局研集申復文件，預計明日正式提出。此外，也有學者專家建議可考慮提出仲裁或訴訟，市府會與學者專家再詳細研究可行性及進行方式，市府不會放棄任何為年輕選手爭取參賽資格的可能性。

林佳龍強調，東亞青運是很有特色的運動會，市府已籌備3年多，投入很多心血與資源，一切進度都符合預期，選手訓練也進入衝刺階段，東亞奧會倉促且粗暴取消台中市主辦權，傷害最大的是運動員，國人除了憤慨外，也都很難過，政治不應該以這麼赤裸裸的方式干涉體育。

林佳龍也提到，昨天收到大甲高中自由車隊一位高二學生私訊，說他了解台中市被取消主辦權是因中國施壓，但他不會喪失鬥志，也希望市府繼續努力爭取，讓他有為國爭光的機會。

林佳龍說，年輕人這麼成熟，不但沒有因此喪志，反而鼓勵市府，所以市府會盡所有的可能捍衛這些年輕運動員參賽權。

至於東亞青運相關預算，林佳龍強調，場館與運動員培育仍會持續進行，希望國人能團結支持台中、支持年輕運動員，這是對台灣的考驗，相信只要團結努力，一定能走出一條路。

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