丁丁稱中國施壓東亞青運要問小英 姚痛批：不團結還藉機詆毀

民進黨台北市長參選人姚文智（中）今日與首批黨籍市議員、市議員參選人合拍定裝照，姚文智抱著家裡的寵物貓一起入鏡。（記者廖振輝攝）

2018-07-25 12:20

〔記者周彥妤／台北報導〕由東亞運轉型的2019年第一屆東亞青年運動會，原定明年8月24日至31日在台中市舉行，昨傳中國施壓東亞奧會取消台中市主辦資格。民進黨台北市長參選人姚文智昨稱要國民黨給交代，他也問：國民黨市長參選人丁守中是否認同中國作法？丁則稱應去問總統蔡英文、問「務實台獨工作者賴清德」，姚今痛批，這時不但不團結，還想攫取政治資源，藉機詆毀蔡的兩岸政策，這樣政治人物有何資格參選？

姚文智今天與黨籍議員合拍定裝照，會前受訪有記者問，丁守中坦言策略錯誤，民調才會下滑，姚說，民調就是參考的依據，但終站還是投票，丁委員也不必放心上，努力拚就對了。

姚文智表示，對於中國施壓取消我東亞青運主辦權，大家應團結一致，這不是只有台中的事情，也不是只有青年運動員的事情，這攸關整個台灣體育發展，一方面也牽連言論自由的壓迫，民間在推動2020以台灣名義參加東京奧運，中國竟接二連三不斷在背後打壓，甚至破天荒取消中市主辦資格，導致所有青年運動員都沒辦法參加，台灣不能吞下這口氣，應力爭到底，採取各種措施，要文鬥要武鬥，自己力挺2020以台灣名義參加東京奧運的公投案，這是台灣言論自由的體現，不應受屈辱。

他強調，要在國際體育仲裁庭打官司，應該也要匯集更大力量向國際發聲，大家在此事都應該團結一致，成為政府爭取的後盾、最堅強的靠山。

有記者問丁守中稱要問蔡英文的說法，似乎把砲口對內？姚文智痛批，這不是只有「高腰褲過時」的國民黨，而是昧於時事，不了解潮流，遇到這樣的事情，還勇於內鬥，還想把責任怪給自己，台灣哪裡有錯？台灣運動員哪裡有錯？台中承辦進度一切沒問題，哪一項是該被取消資格的原因？「你問蔡英文是什麼意思，這樣的國民黨早就掃進歷史的灰燼，這時候還不團結，還想在內部攫取政治資源，還藉這個機會，詆毀蔡英文兩岸政策，這樣政治人物有什麼資格參與台北市長？」

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