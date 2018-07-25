買農委會股權為拔吳音寧？ 柯P：每天在議會被罵是我！

台北市長柯文哲25日於市府接受媒體聯訪。（記者黃耀徵攝）

2018-07-25 11:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農爭議再開新章，北市議員昨爆料市府日前要求農委會讓售北農22.76%股權一事，若成功收購後，北市府對於北農人事將握有更大管理權，外界質疑柯是否為「拔」北農總經理吳音寧下重本？對此，柯文哲今受訪臉色一沉直言，北農現在股權分散，吳是農委會派的，管不了，「但每天在議會被罵是我！」

柯文哲上午在市長室外受訪指出，現在北農股權分成市府、農委會、民間、台灣省農會四塊，整個四分五裂，而北市府僅有22％的股權，操作有障礙，因此希望農委會願意讓售股權，讓北市府股權達到44%，董事長、總經理自己處理，營運自己負責，避免現在的問題。

媒體詢問若成功收購後，是否會因此調整吳音寧人事？柯文哲不滿直言，現在就是三不管地帶，吳音寧人是農委會派的，我們也管不了她，若農委會不同意出售股權，他們也可以出來講呀！

對於農委會在股權讓售問題下但書，認為若北市府要收購股權，就要負起大台北地區市場所有農產品供需通路正常運作，農產品價格機制穩定、落實安全檢測及品質標章等責任。柯文哲僅跳針說，「如果人是我們派的，政治責任我們負責，現在人也不是我們派的，每天在議會被罵是我！」

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