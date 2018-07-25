鄭文燦砲轟陳學聖 沒拿預算回桃園卻只想收割

2018-07-25 11:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在市政會議砲轟中壢選區立委沒拿預算回中壢，卻只想要收割，簡直是胡鬧，雖未點名陳學聖，但陳學聖就是中壢選區的立委；鄭文燦說，中壢的預算都是八德、大溪選區趙正宇、桃園選區鄭寶清聯手爭取，他只能當作中壢沒有立委，話鋒一轉，他也說，立委沒有爭取預算就算了，還動不動在建設完工前辦會勘藉以收割建設成果，作法簡直是胡鬧。

陳學聖則消遣鄭文燦，沒有做過立委不了解中央生態，以國民運動中心為例，這是競爭型的案子，各縣市提案來爭取，他在教育委員會努力才爭取最高額補助，另中壢火車站廁所、合圳北路高速公路涵洞、普仁派出所工程都是他爭取的預算，鄭文燦才是收割建設成果。

鄭文燦說，選舉剩下4個月，市政工作要正常進行、為市民服務不中斷、不打折，這段時間為了避免扭曲建設，凡市府重大建設，無論開工、完工，由市府舉辦各類活動，各別立委、議員辦會勘並不妥，好像啟用典禮前，立委、議員辦會勘簡直是胡鬧，搶功勞也不是這樣，各局處要一律拒絕。

鄭文燦似乎越說越氣，除砲轟中壢沒有立委外，也呼籲立委要「多講好話、少說壞話」，不要同仁們4年汗水努力，想要用4分鐘的汗水收割，這是不公平、違背事實的，以中壢國民運動中心為例，透過促參條款補助各國民運動中心2億元，這是中央、地方直接往來，當然不需要立委爭取，不是中央補助款都是立委爭取的。

鄭文燦也說重話，呼籲立委不要狀況外，事後製造假象要收割，甚至在立法院發言反桃園建設，這些都有發言紀錄，最後鄭文燦說，只要立委對桃園有幫助，哪怕只有一分，他都要謝謝。