東亞青運遭打壓取消 丁守中：堅持正名讓選手在國際走不通

丁守中（右）今天受訪說，他當然不能認同中國對台灣體育的打壓，但國際有國際的規範，堅持要公投正名，只是讓運動選手在國際走不通，也不能在台灣舉辦國際賽事。（記者鍾泓良攝）

2018-07-25 11:10

〔記者鍾泓良／台北報導〕東亞奧林匹克委員會（EAOC）昨天召開臨時理事會，動用舉手表決，取消2019年第一屆東亞青年運動會（EAYG）台中舉辦權。國民黨台北市長參選人丁守中第一時間批評中央政府「早知如此，何必當初。」丁守中今天受訪說，他當然不能認同中國對台灣體育的打壓，但國際有國際的規範，堅持要公投正名，只是讓運動選手在國際走不通，也不能在台灣舉辦國際賽事。

而民進黨台北市長參選人姚文智點名國民黨要負責，尤其是前副總統連戰訪中國後才發生。丁守中說，民進黨如果都不檢討自己，都是怪別人。他說，國際現實就是如此，過去民進黨去世界衛生組織鬧場，結果有效嗎？

當被追問是否應該要幫連戰道歉時，丁守中不悅地說，「我不必為姚文智的說法做任何評論。」

而丁守中也在臉書說台北市長柯文哲、姚文智跟台中市長林佳龍都爭取不到國際賽事，唯獨自己可以。丁守中說明，自己比他們有國際宏觀視野，讓中華台北的現實之下，讓選手可以出國比賽，看到驕傲的表現更重要。

國民黨議員參選人游淑慧在一旁補充，民進黨說這是連戰要負責，那為什麼不去

問駐日代表謝長廷，為什麼昨天投票時日本代表投下棄權票，沒有支持台灣；兩岸關係一定是執政黨責任，怎麼會變成國民黨的責任。