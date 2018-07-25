嗆聲公車廣告喊卡 羅智強批民進黨干預

台北市議員參選人羅智強日前為聲援台大校長案，發起「拒絕民進黨 台大有校長」的嗆聲公車廣告，然而原本今天要上路的廣告卻在昨天中午突然喊卡。（記者鍾泓良攝）

2018-07-25 10:54

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議員參選人羅智強日前為聲援台大校長案，發起「拒絕民進黨 台大有校長」的嗆聲公車廣告，然而原本今天要上路的廣告卻在昨天中午突然喊卡。羅智強與國民黨市長參選人丁守中及議員參選人游淑慧今天召開記者會質疑，廣告公司、欣欣客運公司及欣欣多數持股的退輔會刻意影響國民黨選舉。丁守中說，退輔會怎麼可以干涉言論自由、商業行為，現在沒辦法保障退休軍人的權益，去幫民進黨當打手，「怎麼對得起『黃埔』這兩個字。」

羅智強說，他之前為聲援前台大教授管中閔案，7月25日至11月24日租了一台251路線公車，刊登「拒絕民進黨 台大有校長」的廣告。然而萬萬沒想到上路前一天，廣告公司摩菲爾就說不能上路，當時表示欣欣公司認為內容有爭議；但當他們去問欣欣公司時，對方卻無法交代清楚。

羅智強問，欣欣公司背後是持股近半的退輔會，質疑中央政府是否有施壓欣欣，來封殺市民言論自由，今天可以封羅智強的口，明天就可以封全台灣人的口。他說，如果今天不讓他在台北上架公車廣告，他也可以到桃園、台中刊登，甚至揚言租發財車都要上路。

丁守中說，退輔會佔了近欣欣客運四十九%的股權，為最大股東，要求退輔會說明是否有上層壓力，還是退輔會揣摩上意。他批評，民進黨政府常常用公權力介入選舉。他更說，過去國民黨執政，從來沒有干預過廣告，強調「拒絕民進黨 台大有校長」將會是民進黨青年選票的墓誌銘。

游淑慧說，廣告標語在一週前就送到廣告公司審核，卻在上架前一天才停止，直批這就是綠色恐怖，強調如果民進黨今天想看到廣告標語都是讚美，那就包下所有廣告都包下來。