東亞青運主辦權被拔 他酸中國「很體貼國民黨...」

2018-07-25 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中市原定明年8月將舉辦東亞青年運動會，但中國出手干預拔掉中市主辦權，東亞青運至今投入6億7000萬經費，恐付諸流水。對此，民進黨立委段宜康也在臉書粉專貼文，表示中國選擇封殺東亞青的時機點，似「很體貼中國國民黨」。

段宜康解釋，中國共產黨等到「郝龍斌和國民黨立委，分批在北京和廈門覲見過中國國台辦主任劉結一、連戰也率團去習近平面前聆訓」後，才封殺東亞青，讓段不禁質疑，這種行為是在「體貼中國國民黨」，不然「這些中國國民黨的菁英，這時候絕不敢去朝拜」。

東亞運轉型後的首屆東亞青年運動會，原本預計於明年8月24日至31日在台中市舉行，但昨天上午卻傳出，中國方面質疑近來台灣民間推動東京奧運正名活動，違反國際奧會規定，臨時召開理事會，並以舉手表決方式，反對在台舉行東亞青。其中中華台北、中國、香港、澳門、日本、南韓、北韓與外蒙古8個東亞聯盟成員中，僅我方投下贊成票，希望繼續在台灣舉辦，日本則認為需從長計議，選擇棄權。

停辦消息曝光後，除不少教練與選手錯愕不已，同時引爆各界怒火。台中市長林佳龍公開表達強烈遺憾、嚴正抗議，希望國人團結，作中市的後盾。中華奧會副主席蔡賜爵表示，他們努力過也期待過，對於這樣的決定，感到沉痛，也向社會大眾致歉。中華奧會人員私下透露，組織憲章中並未對正名公投限制主辦權。體育署聲稱會全力補救，待收到東亞奧林匹克委員會有關書面通知後，將尋求法規救濟，並商討方案，盼能申請復辦。

推動東京奧運正名公投的領銜人紀政，則發布聲明，指稱東亞奧會理事會以政治強力干預下，以「極度牽強」的理由取消，讓全球看見其「不超然」與「不公平」，還強調「政治黑手不該伸入運動競技，如果連國際總會都無法讓政治歸政治、運動歸運動，如何令人信服？」