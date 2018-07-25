我辦東亞青運遭打壓 扁：中國公然介入台中市長選舉

2018-07-25 09:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國主導停辦2019台中東亞青運，前總統陳水扁認為，與其說是2020東京奧運台灣正名公投運動的原因，不如說是中國公然介入2018台中市長選舉的結果！

7月24日在北京召開的東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會，決議停辦2019台中東亞青年運動會。會中中國籍的劉鵬主席強調，今年以來，有政治勢力在台灣發起2020東京奧運正名公投，公然挑戰奧會模式，對2019東亞青年運動會產生了巨大的政治風險。

阿扁今早在最新一期的「新勇哥物語」177期痛批，「奧運精神」這次被政治干預，竟任由中國主導取消2019台中東亞青運的主辦權，惡劣行徑令人髮指。

阿扁說，關於有人擔心所謂公投之事，台灣是民主多元的國家，各種聲音都可以表達。正名公投、禁旗公投都是如此，但截至目前，這些都尚未成案。連3歲小孩都不會相信，所謂「東奧台灣正名公投」會是原因？

阿扁表示，真正的原因當然跟2018年台中市長選舉有關，正如世大運之所以能申辦，也是中國幫助接受一中的國民黨籍市長的結果。

阿扁指出，蔡英文總統透過臉書，表達對中國杯葛台中主辦2019年東亞青運，台中沒有錯，台灣沒有錯，日夜苦練的各國年輕運動員更沒有錯，沒有人應該遭受這種粗暴的對待。對於中國用政治力量，蠻橫杯葛2019東亞青運的舉辦，台灣人民不分藍綠都無法接受。她百分之百支持台中市政府及中華奧會，根據合約，據理力爭，申復到底。「今天是台中，明天也可能是台灣的任何城市」。

阿扁強調，此時此刻，台灣人民要團結做政府後盾，「挺台中，支持青年運動員」，同時踴躍連署讓「東奧台灣正名公投」成案並通過。