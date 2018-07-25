憂馬英九再起 週刊爆吳敦義私下沙盤推演暗防！

馬英九日前到中常會報告。（資料照）

2018-07-25 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉三中交易案遭台北地檢署起訴，上週馬赴國民黨中常會說明，儘管黨內一面倒力挺馬，但國民黨主席吳敦義卻表名「挺馬清白，但不為官司背書」，《鏡週刊》報導指出，吳面對馬可能再起，已設好防火牆暗防馬英九。

報導指出，馬英九日前南下高雄展現高人氣，「再起」聲浪不斷，引起部分藍營人士擔憂。有親吳人士指出，不論馬如何東山再起，都是藍營高層最不樂見的局面，親吳人士力主藍營必須和馬設好防火牆，避免馬官司延燒拖垮藍營。

該人士也提到，「吳敦義就算相信馬的清白，但回歸政治判斷，很清楚馬要從三中案全身而退，恐怕難度很高。」他進一步說，在邀馬報告前，吳私下就與幕僚做過沙盤推演，認為馬官司不可能在3、5年內脫身，並認為馬官司對國民黨是不可承受之重。

該人士表示，只要三中案有人遭判刑，國民黨一定會被消費，吳敦義必須設好自己的「馬其諾防線」，否則不只自己2020大選不用打，2024恐怕也不用玩了。

親馬人士則說，馬對吳態度不解，該人士提出兩點質疑，1是吳敦義當時擔任國民黨祕書長，三中案怎麼會跟他無關；2是北檢提出吳敦義曾上簽呈給黨主席吳伯雄，形容中影案「銀未入手，而貨已失控，其不合理交易原則至明」、「此一回算機制，3年內必將遭受各種魔考」，吳沒出面說明很奇怪。