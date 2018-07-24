中國強拔我東亞青運主辦權 林佳龍為選手惋惜

2018-07-24 23:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市東亞青年運動會主辦權，因中國施壓被取消，台中市長林佳龍今晚在臉書為選手感到惋惜，也強調政治不應干擾體育，程序倉促而粗暴的決定，反而凸顯中國對台灣民主的不理解，呼籲全國上下團結一致，為台灣發聲。

「失去這個機會，受傷最深的，是我們的青年選手們！」林佳龍在臉書貼文說，確定自由車與輕艇列為2019東亞青年運動會的自選項目後，台中的小將們每天從日正當中操練到日落，咬緊牙根苦練，為爭光不怕苦，而今小將們的心血可能白費，令人倍感心疼。

政策應該扶植體育，但政治不應干擾體育。東亞青運是台灣首度主辦的奧會體系賽事，也是國人與東亞各國選手們殷切期盼的運動賽事。今天卻傳出因為政治理由，因為台灣人民發起的公投與民意展現，中國施壓取消台中的主辦權。

林佳龍強調，這個程序倉促而粗暴的決定，不僅凸顯中國對台灣民主的不理解，也剝奪了本屬於東亞各國地區與台灣運動選手交流切磋的機會，為此他要再次表達「最強烈的遺憾與抗議」。

他也說，3年多來，台中為這場國際賽事投入超過6.7億的軟硬體建設，一切籌備符合進度，也獲得奧會及EAOC的肯定；更重要的是，許多年輕的運動選手，已經為這場賽事，傾全力準備多時，盼此事件並非中國當局一連串打壓台灣的手段之一。

林佳龍呼籲包括中國在內的各個會員國家地區，莫忘奧運的初衷及運動家精神，尊重並珍惜每位運動員的努力，更呼籲全國上下團結一致，做台中的後盾，與台灣人站在一線，為台灣發聲。

貼文很快就引起網友共鳴留言「市長加油！」，也有不少網友痛批中國太蠻橫，也強調要「拒絕中國骯髒的黑手介入」或「不容許他國踐踏我國主權」，也有網友呼籲不要怕打壓，因為「從小被恐嚇到大的台灣人，是沒有在怕這種威脅的！」