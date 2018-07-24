爭取中壢運動中心經費反遭體育局打臉 陳學聖：不意外

2018-07-24 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖23日到即將在8月30日試營運的中壢國民運動中心了解工程進度，桃園市政府體育局卻說明，中壢國民運動中心中央2億補助經費，沒有經過陳學聖爭取；陳學聖24日回批，體育局的說法，說實話，經過機捷降價事件後，他一點也不意外！市府不停地美化數字，不停地攬功邀功，抹煞各方的努力，目的為何？大家都心知肚明。

陳學聖說，「一日之所需，百工斯為備」，立法委員在立法院為台灣財政把關，如果按照體育局的說法，不管立委如何的努力，應該都沒有存在感吧！

陳學聖還說，他在2012年回立法院，就一直在教育文化委員會，並擔任多屆召集委員，桃園市有3座運動中心，包含桃園運動中心、中壢運動中心及蘆竹運動中心的預算編列，都是他和當時的國民黨籍立法委員全力爭取的，而且2012年就已核定桃園3座國民運動中心的先期規劃費，從桃園升格前的吳志揚縣長及中壢市長魯明哲時期就開始規劃，只不過蓋的時候剛好是鄭文燦上任。

陳學聖說，他了解市府官員們現在可能面臨的壓力，才斷然說出這樣沒有邏輯的話，機捷就是一個最典型也毫無邏輯的例子，既然不考慮成本，也不考慮日後維修費用的前提，如果堅持要調降政策買票，為何不一次到位呢？票價越便宜，不是就越能吸引民眾搭乘？

選舉快到了，陳學聖希望鄭文燦不要再給公務人員壓力，因為，他們已經夠可憐，不要再讓這群辛苦辦公的公務人員為市長背書，發表有悖於常理且不專業的言論。