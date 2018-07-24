主辦權遭中國強拔 呂秋遠批：中國粗暴無理的警告台灣

2018-07-24 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕今東亞青運遭中國強勢奪取主辦權，律師呂秋遠表示，中國用一種極為蠻橫的方式告訴台灣人，「你們不要做我不喜歡的事」。

東亞青年運動會，前身為東亞運動會，是年輕選手能磨練技能的賽事機會。由台中市主辦也早在2014年就決議。此次中國發動臨時理事會杯葛賽事，傳出是因台灣正在推動「正名入東京奧運」的公投。

呂秋遠解析，正名是一個國家、地區、團體、或個人的權益，在民主國家中，有民眾主張想法，並不代表會成為政府政策。即便成為政府政策，以中國的勢力如此龐大，奧委會否決的機會非常高，何況這是1981年間我國奧委會與國際奧委會簽訂的協議所定名，更改難度甚高，中國又何需擔憂？

呂秋遠指出，難道一個國家的部分人民，希望更改會籍名稱，而且以透過連署公投的方式表達人民的意願，就連政府都還沒有正式表態的議題，就可以作為藉口，否定一個城市已經投入已久的努力嗎？中國用一種極為蠻橫的方式告訴台灣人，「你們不要做我不喜歡的事情，不論會不會成案，最好連想都不要想，否則我就會給你懲罰。」今天台中、明天台北、後天花蓮（？）只要不是中國喜歡的縣市，都有可能遇到隨便被剝奪權益的命運。

呂秋遠質疑投入六億七千六百萬元的經費，突然變成一場空，我們自己人覺得活該？一切都是因為正名運動違背了「政治歸政治、體育歸體育」？

最後呂秋遠總結，也許大多人不在意台灣以甚麼名義進行比賽，對於台中被剝奪主辦權也無感，甚至今天之前也沒聽過東亞青年運動會，但是，粗暴的無理由剝奪台灣主辦活動的權利，如果我們還認為是自己咎由自取、政治歸政治、體育歸體育、孫子歸孫子，那麼無異把自己當作龜孫子而已。