德駐台代表將離台 離別影片不捨道「永遠記得台灣」

2018-07-24 22:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國駐台代表歐博哲（Martin Eberts）4年任期屆滿將離開台灣，今天在德國在台協會臉書上發布離別影片，親自向所有台灣朋友道別。歐博哲在影片中不捨地說，他和他太太真的很喜歡台灣，台灣在他們心中有著特別的位置，對德國而言，台灣也是一個特別的國家，「我們會永遠記得台灣」。

歐博哲駐台4年，即將離台。歐博哲今天特別透過德國在台協會臉書，發布一支離別影片，親自向所有台灣朋友道別。

影片中可見到歐博哲站在德國在台協會辦公室特別展示的書法前，對著鏡頭說，這個國家對他和他太太一直非常友善，友善的人群、思想開明的民眾、美麗的寶島，「我們真的很喜歡這一切」。

歐博哲不捨地說，現在是時候繼續下個旅程，「我們會永遠記著台灣」。他說，在他們心中，台灣有著特別的位置，對德國而言，台灣也是一個很特別的國家。他強調，台灣和德國都是自由民主的國家，擁有繁榮的經濟與高科技產業，分享共同價值。

他說道，在台灣的時光是一段美好的經驗，未來將會常常回到台灣走踏，也請台灣民眾繼續關注德國在台協會的網頁和臉書，「後會有期！珍重再見！」

歐博哲曾派赴於德國外交部及匈牙利、沙烏地阿拉伯、法國、日本、巴西等地的德國駐外使館。2014年就任德國在台協會處長，任期屆滿將前往印尼雅加達就任新職。