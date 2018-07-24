藍綠都鬧分裂！新竹縣長恐四搶一 選將調整戰略

年底的新竹縣長選舉，有可能是「三加一」的選戰。圖為楊文科（右七）、林為洲（右三）、徐欣瑩（右二）、鄭朝方（右）4人在龍舟賽同台的畫面。（記者廖雪茹攝）

2018-07-24 22:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕年底的新竹縣長選舉，藍、綠陣營都面對分裂與難以整合的窘境，地方傳言不少人轉而投向民國黨；而不只是縣長，部分鄉鎮市長和議員、代表選區，也都出現參選爆炸的局面。

外傳國民黨新竹縣長選戰鬧分裂，黨雖提名副縣長楊文科，但立委林為洲公開表態「選定了」，而地方黨部又至今遲未公布鄉鎮市長等提名人選，難以發揮母雞帶小雞的效用；民進黨則可能因前縣長林光華出走而分裂，加上縣長參選人鄭朝方知名度尚待提升，不少人轉而投向民國黨徐欣瑩團隊。

徐欣瑩今天受訪時證實確有此情況，包括議員、鄉鎮市代表和村里長，以及無黨籍等第三勢力，正積極結合志同道合者，不分藍綠來一起為新竹縣打拚，就像柯文哲市長治理台北市一樣，新竹未來才能更進步更團結。團隊也預定8月份將有大型造勢活動。

雖然國民黨、民進黨都強調沒有分裂的本錢，團結才有機會勝選。但地方人士分析，選戰從傳統人脈網絡打到現代科技網絡，越來越多選民選人不選黨，加上藍、綠陣營缺乏強大的「母雞」帶領，選舉日又日益逼近，種種趨勢現象，反映在這次新竹縣的地方選情，多個選區參選爆炸，參選人年輕化，個個都自認為有機會；也因此，傳統選戰策略也須跟著調整、改變。

楊文科說，國民黨數十年來建設國家社會的榮景，有目共睹，他除了努力凝聚黨員的向心力，現階段仍以勤走基層、傾聽民眾的聲音與需求，做為未來施政的依據。

鄭朝方則說，尊重每個參選人的理念和價值，未來他將持續用雙腳勤走基層，特別是傾聽新世代、新思維的想法，希望新竹縣可以像新竹市一樣，走向新的未來。

目前已有樹黨、綠黨合作競選的參選人，也有無黨籍參選人說，無論投靠哪個政黨，都會有政黨的包袱，避免不了紛擾；所以，選擇與自己理念接近的參選人，在不強調黨籍下互相合作，以爭取勝選為目標。

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