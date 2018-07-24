中國施壓強拔東亞青運主辦權 學者：預期外航不會全改名

中國挾著人數優勢和壓力，在臨時召開的東亞奧會理事會，決議通過取消台灣原本已經取得的2019年首屆東亞青年運動會承辦權，中華奧會副主席蔡賜爵（左）、陳士魁（右）24日舉辦記者會表達沉痛遺憾。（記者羅沛德攝）

2018-07-24 20:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國施壓東亞奧會取消台中市主辦2019東亞青年運動會，成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富表示，中國要求外國航空公司改變對台灣的名稱，明天是最後期限，中國知道44家外航不會如其所願全都改名，所以才出重手，企圖向國際社會展示，台灣問題是中國內政問題，不要低估中國的決心。

洪敬富研判，中國出手讓台中市主辦權被取消，相信是醞釀許久，經過慎密計算，選擇在這個時間點，具有外溢效果，不僅是針對外航改名議題，蔡英文總統8月出訪巴拉圭等我邦交國，並可能過境美國，中國加大力道來封殺台灣，藉此先行警告。

洪敬富解釋，美中貿易戰目前沒有改善的契機，現在的美中關係，是中共總書記習近平主政下前所未有緊張，習必須樹立權威性，為內部壓力找出口，安撫中國網民、保守派、軍方不滿的聲音與情緒，而處理台灣問題，訴諸民族主義轉移中國內部問題，對北京而言相對駕輕就熟、容易得分。

洪敬富分析，華府圈對台灣友善不斷升高，蔡政府至今仍沒有講出中方想要的九二共識下，北京對蔡政府越來越失去耐心，加上台灣民意對「連習會」似乎沒有正面看待， 中國需要找到一個突破口，於是選擇對台灣施壓。