蘇貞昌批70家公托承諾跳票 市府：收托人數早已超過

2018-07-24 18:40

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表參選政策主軸之一「扶老攜幼」時，提到新北市政府目前對長者、幼兒的照顧不夠，需要一個內行的人，帶著強的團隊來做；新北市政府社會局反駁，指29區綿密的老人據點，讓長輩可以在地就養，而與私立托嬰中心的合作，讓收托人數早已超出原設定的70家公托收托人數。

蘇貞昌說，過去他為健康的老人安排老人松年大學，現在市政府不積極、不用心，未來他要盤點公共空間廣設據點，讓健康老人有地方去，讓關懷網動起來；另一方面，新北年輕人最大的挫敗是孩子沒有機會進入公托，蘇貞昌說，朱立倫當時承諾到今年要設滿70家，現在只做了53家，政策跳票。

社會局表示，依據老人健康及服務需求，共設立了1429個老人關懷據點，包含社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、社區陪伴站和老人共餐等，以及35個公共托老中心，綿密的分布在29區，讓長輩可以在地就養、健康樂活，再加上動健康和佈老時間銀行的推動，為7萬多名長輩免費配戴敬老眼鏡，讓居住在新北市的長輩都有幸福感。

在托育方面，社會局表示，新北市已完成53家公共托育中心，收托人數3140，遠超過全國公托收托量5932人的一半。另外，透過加入公共托育合作聯盟的97家私立托嬰中心，可收托人數3792人，合計150家共收托6932人，遠遠超過市府原來設定70家公共托育中心收托人數3500人的目標。