賴揆核定蘭嶼全鄉免費健檢 核後端基金支應

核廢料存放蘭嶼（見圖）已超過30年，居民的健康有何影響，一直存在疑慮。行政院長賴清德今天正式核定蘭嶼全鄉鄉民免費一次性健康檢查。（資料照）

2018-07-24 18:35

〔記者李欣芳／台北報導〕蘭嶼當地的核廢料貯存場對居民的健康有何影響，一直存在疑慮。行政院長賴清德今天正式核定蘭嶼全鄉鄉民免費一次性健康檢查，適用對象為在蘭嶼設籍與曾經設籍的5035人，以及曾經在蘭嶼核廢料貯存場的工人約100人，費用全數由台電核後端基金提供，健檢最快9月上路。至於若健檢後發現有重大疾病，目前傾向也由核後端基金提供醫療費用，但將由政院再做後續討論。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天晚間說，賴揆今天核定「蘭嶼居民健康檢查專案捐助計畫」，健檢費用將由台電核後端基金負擔支應所有費用，總經費為7279萬元，包括健檢費用，鄉民一日工資、誤餐費、島內到台東健檢來回機票和住宿票。

Kolas說，健檢項目包括生化血液檢查、腫瘤指標、尿液檢查以及包括甲狀腺、超音波、肺功能、胸部X光等綜合檢查，這也是回應過去30年蘭嶼人的吶喊，希望能回應人民需求，落實蔡總統所提的原住民轉型正義。

Kolas說，這件事其實與當地居民溝通非常久，一年多前，她就與民進黨立委林靜儀、劉櫂豪要求由政府出錢替蘭嶼鄉民免費健檢。

被詢及若健檢後發現有重大疾病所需醫療費用是否由政府負擔，Kolas說，目前傾向也由核後端基金提供醫療費用，但將由政院再做後續討論，對此，台電的核後端基金也持開放態度。