大巨蛋再度送都審大會 遠雄挨批「沒聽進市府及居民意見」

2018-07-24 18:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋停工3年多，去年終於願意進入台北市政府審查，但今年3月因為都發局與遠雄在審議內容上出現歧見，遠雄撤件不審，讓半年的審議進度歸零。北市府與遠雄多次私下磋商，本月初遠雄重新遞件。台北市都發局今天召開都審幹事會，仍然聚焦大客車交通、容留人數，既使都審會認為遠雄大部分都未修正，但基於讓大巨蛋可以儘速正式審議，決議延續上次幹事會決定，送都審大會審議。

遠雄本月初向都發局重新遞件，其中多數內容無太大調整，唯獨大客車上車處提出2個方案，分別為大巨蛋園區東側、臨忠孝東路，以及松山文創園區北側倉庫區、臨菸廠路。但主管松菸的文化局在會中給遠雄碰軟釘，指松菸倉庫區白天有上下貨需求，不能開放給大客車停放；若晚上有活動需求，則應提交維計畫供文化局審議。

都發局則指出，都審會上次會議要求遠雄應進行防災疏散電腦模擬，但遠雄在容留人數提出6萬、14萬等不同人數，要求應該要統一數字。遠雄則解釋，6萬人為環評容留人數，指基地內交通量、廢棄物可負擔人數；14萬人則是台建中心去年通過，是指當基地發生災難時，可逃生最高容留人數。

新仁里長吳建德則批評，松菸倉庫的卸貨月台不符合大客車上下客，質疑要遠雄要如提出配套。他也抱怨，遠雄提送3次的內容了無新意，認為遠雄都沒有聽進市府及居民意見，他直說，行政權都給市府，難道都拿遠雄沒辦法嗎？都審會幹事會主席劉美秀則頻頻附和里長意見說，市府對於要審3次也感到「不願意」、「無奈」。

而護樹團體、民團也都到場聲援地方，認為大巨蛋既然已經違反「建築技術規則」，就應該要直接廢除建造執照。其中，前廉政委員會委員王小玉也在會議室內暢所欲言，要求遠雄說明之前消失的17座樓梯是否加回，以及大巨蛋是否已復工。對於王小玉是以什麼身分進到會議室發言，劉美秀說，不清楚。

遠雄發言人楊舜欽則說，之前撤件跟提案內容無關，是對都發局要在都審會討論「建築技術規則」有異議，他們仍會堅持立場。對於都審會主席是否偏頗，他則說，「還好，主席有主席的立場。」

而劉美秀否認立場偏頗，認為幹事會已走過3次，認為這樣確實浪費行政資源；當被問到這是否是都發局、市府的想法，她則說，這是她的個人想法。