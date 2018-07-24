蘇貞昌批3環3線沒實現 新北市府：進度有目共睹

2018-07-24 19:13

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表參選政策主軸，提到新北市重大工程拖拉，「三環三線」到現在還是虛線，沒有一條實現；新北市捷運工程局副局長李政安表示，「三環三線」完成進度有目共睹，自升格以來至今年底建設完成56.8%，里程數增加52公里，車站數增加41座。

蘇貞昌今天說，「三環三線」到現在還是虛線，沒有一條實現，圍籬一圍就是8年，商家無法開店做生意，一家一家關門，車禍天天發生，人民痛苦不堪。

但李政安表示，102年起新莊線全線、104年頂埔線、106年機場線陸續通車，今年底淡海輕軌綠山線、環狀線第一期完工、108年淡海輕軌藍海線、110年安坑輕軌、111年淡海輕軌二期、112年三鶯線等陸續完工；自升格以來至今年底，捷運建設完成56.8%，增加52公里、41座車站，全數完成後，轄內捷運路線可達144.4公里，126座車站，有20個捷運交會站，串聯起「城市新軸線」。

李政安說，圍籬設置是維持車道順暢與維護行人用路安全，偶有因路幅有限實施分階段管制，或因連續壁施工必要，部分圍籬緊鄰周邊店住家，但都有配合留設人行通道供民眾通行使用；施工期間雖有因車道縮減影響行車速度，但查證捷運環狀線景平路施工情形，並沒有因捷運施工而增加重大交通事故的情形。

此外，道路中央施工圍籬將於8月以前全數拆除，為降低施工期間對道路交通的影響，捷運局要求施工單位確實依交通局核定交通維持計畫嚴格執行，降低對交通、環境及民眾生活的衝擊；施工期間造成周邊店住家進出不便，依相關規定補償，店住家營業稅及房屋稅也可辦理減徵。