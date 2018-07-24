我青運主辦權遭奪 苗博雅：中國犧牲所有人只為了玻璃心

2018-07-24 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕原定由台中市舉辦的2019年首屆東亞青年運動會（東亞運動會轉型），今（24）日再度遭到中國蠻橫打壓，強行取消我國主辦權。對此，第三勢力的社民黨台北市議員參選人苗博雅解讀，中國此舉，其實是找不到方法排除台灣運動員參賽！

中國以台灣民間推動「東京奧運正名活動」，認為違反國際奧會規定，今天上午在臨時理事會上施壓各國，最終票數以7票贊成取消、一票反對（台灣）與一票棄權（日本），通過取消台中市的主辦權。

苗博雅今（24）日在臉書文章表示，他看到許多人用看笑話的心態，譏笑推動台灣正名運動害了台灣運動員不能比賽。苗博雅認為這樣的因果判斷是昧於現實。苗博雅批評，政治歸政治、體育歸體育只是一種幻想。中國沒辦法把台灣趕走，於是選擇翻桌。犧牲所有人只為了守護獨裁者的玻璃心。

苗博雅解釋，這次不是取消台中的主辦權，改成其他城市主辦。而是「整屆賽事都取消」。中國此舉表達的不是中國有權排除台灣運動員參賽。完全相反，是中國確實找不到方法排除台灣運動員參賽！

苗博雅分析，中國想懲罰台灣，但基於政治因素排除某個國家的運動員，是違反奧會憲章的。但，中國再鴨霸，都無法只排除台灣運動員，於是乾脆壓迫週邊國家，把整個賽事取消。

另外，對於那些嘲笑發聲反對惡霸的人，甚至與惡霸站在一起的人，苗博雅以「不要臉」下了註解。