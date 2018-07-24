東亞青運主辦權被取消 國民黨團籲市府力挽狂瀾

2018-07-24 17:38

〔記者張菁雅／台中報導〕針對東亞青運主辦權被取消，國民黨台中市議會黨團表示遺憾，並希望市長林佳龍力挽狂瀾，儘速與中央各部會合作，亟力爭取恢復主辦權，不枉前市長胡志強苦苦爭取到的機會。國民黨團同時譴責民進黨明知中華奧委會不允許改變中華台北名稱，還鼓勵支持正名運動。

黨團書記長李中表示，前市長胡志強經過數年努力爭取，好不容易獲得2019第一屆東亞青運主辦權，這是台中也是台灣第一次獲得奧運層級的主辦權。

李中指出，今年5月4日，國際奧會執委會告知中華奧會，決議「不予核准」中華奧會變更名稱，很遺憾的是，台中市議會民進黨團卻在5月10日舉辦由紀政、蔡明憲發起的「2020東京奧運台灣正名公投提案及連署行動」記者會，而紀政也是東亞青運籌備委員會榮譽總顧問，國民黨團質疑這是今天台中市被取消主辦權的影響因素之一。

國民黨團表示，「林佳龍怪別人不如怪民進黨」，為了不讓過去努力爭取且積極準備賽事的辛苦費付諸一旦，呼籲林佳龍趕緊亡羊補牢、力挽狂瀾，以選手出賽權益作為優先考量，積極展開補救行動，不要白白浪費數億元的納稅錢。

明明是中國蠻橫 民進黨團：國民黨團硬扯正名公投

對於支持正名運動，民進黨團總召李天生回應表示，正名公投是民間發起的活動，也是台灣民主的展現，與東亞青運沒有相關，中國卻濫用在國際奧會佔多數的優勢，蠻橫剝剝奪台中的主辦權，而國民黨硬將正名公投與東亞青運扯在一起，不斷「檢討受害者」，就像小孩在外莫名其妙被打了，家長反而先怪小孩做錯事。