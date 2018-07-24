美前國防部長：中國自我孤立 衝擊東亞區域秩序

2018-07-24 17:28

〔記者彭琬馨、呂伊萱／台北報導〕正在台灣進行訪問的美國前國防部長卡特（Ashton Carter）今中午在「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」發表專題演講。據轉述，卡特在演講中以「自我孤立化」（self－isolation）一詞形容中國近年在南海的擴張行為；他認為，此舉不僅衝擊美國在亞太地區長久以來建立的秩序與戰略，也讓區域中其他國家感到不安，進而尋求美國協助。

由遠景基金會主辦的「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，延續去年的對話主題，邀請包含美國前國防部長卡特在內的多國專家學者進行討論。

卡特今中午就亞太安全對話議題發表專題演講。據轉述，卡特在會中分享美國多年來的亞太戰略，雖然有新狀況出現，但「政策方向是有延續性的」，主要盼能以包容性（inclusive）建立區域規則，卡特認為，此做法對整個區域和平繁榮都有幫助，政策並獲得日本、韓國、台灣、東協與印度等國支持，「甚至連中國也不反對這樣的戰略」。

與會人士指出，卡特認為，中國這幾年的軍事作為、歷史主權觀，「作法相當自我」，也有自我孤立化的傾向，進而衝擊美國在亞太地區的戰略以及長久以來建立的秩序，也引起其他亞太國家的不安與擔心，進而尋求美國協助；據轉述，卡特在會中指出，雖有多個國家與中國有緊密的貿易關係，但因中國本質還是共產獨裁體制，外國公司與中國貿易往來，多半處在不公平的地位，才會導致現在的美中貿易戰。

據悉，卡特在會中對台灣表示肯定，他認為台灣會很自然地成為印太地區的一員，中國這幾年自我孤立、與主流背道而馳的做法，「會讓台灣在印太地區獲得更大的合作機會」。

今年的「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」，分別規劃「韓半島與印太戰略環境」、「中共銳實力對民主社會之挑戰」、「印太地緣經濟發展現況及評估」等議題進行討論，並以「台灣『新南向政策』與印太戰略之整合」為題舉行圓桌論壇，會中邀請來自美國、歐盟、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度、越南及馬來西亞及國內政經學者、專家約20位出席發表專文或參與討論。