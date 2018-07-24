蘇貞昌發表力挺青農政見 新北市府：謝謝跟進

2018-07-24 17:12

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天發表參選政見主軸，涵括農業、交通和城市美學等方向，他說，造訪金山時看到許多有想法的青農，應專案為有雄才大智的青農解決困難。新北市政府農業局則回應說，「青農專案輔導，新北市早就在做了！」更提出募集青農、生產補助、耕作技術輔導、銷售通路媒合和品牌形象塑造等5項成果，「謝謝蘇老縣長跟進新北市青農輔導專案」。

蘇貞昌說，造訪金山時，看到年輕農民養蜜蜂、養蝙蝠、種杜鵑和種地瓜，當年自己可以將地瓜辦成金山地瓜節，現在在地年輕人也很想把地方的特色做起來，被更多人看見，像是全台的杜鵑花，每10支就有9支來自金山，有這麼多獨步全台的特色，卻沒有得到應有的尊敬、尊重和通路。

對此，新北農業局發出聲明說，農業局透過新農漁民輔導計畫，與民間專業輔導團隊合作，成立一站式服務平台「返轉農學堂」「歸漁返鄉」提供客製化五環輔導方案，募集青農、農二代、農專院校畢業生、轉職人士等農（漁）業新鮮人加入，以先有通路再開農路的理念，特別強調行銷及通路。

農業局說，2016年起輔導新北市農會成立青農聯誼會，自「新北市新農漁民輔導計畫」推動迄今，將新北青農人數由88名增加至150名，與新北市有機蔬菜營養午餐契作的農友更有約75％是青農、新農及農二代，今年的百大青農中，就有3名來自新北市，近三屆更有10名新北青農榮獲農委會遴選為百大青農。

農業局說，另外也提供肥料、農機、溫室等設施補助，有機補助比例從1/3提高到1/2；開辦心希望有機培訓園區，輔導新鮮人及轉職人士從農；並成立農夫市集12處、小農鮮舖11處、農民直銷站2處，媒合有機營養午餐及開辦有機拍賣；去年已專案輔導32個案，協助發展電子商務、品牌形象塑造、農業體驗指導及提出農業募資上架，並助113人青農運用社群、網站經營個人品牌。