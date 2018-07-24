六都市長選戰 民調：桃南高綠營領先 雙北台中均落後

2018-07-24 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一選舉將近，TVBS民意調查中心公佈六都市長最新民調，目前在桃園、台南、高雄均是由民進黨推舉的人選領先，不過包含台北、新北、台中，國民黨的人選都領先民進黨的人選，其中台北目前領先的是現任市長柯文哲。

根據《TVBS》民調數據顯示，目前六都的各候選人中，以現任桃園市長鄭文燦領先對手陳學聖的幅度最大，領先幅度達36個百分點，支持度分別為56%及20%。至於台南、高雄也都是由民進黨推出的人選黃偉哲（41%）、陳其邁領先（40%），分別領先國民黨參選人高思博26個百分點（15%）、國民黨韓國瑜8個百分點（32%），

至於在新北部分，目前國民黨侯友宜領先民進黨蘇貞昌近2成（48%及29%），台中市也是由國民黨盧秀燕暫時領先民進黨現任市長林佳龍6個百分點（39%及33%）。至於台北則是現任市長柯文哲以40%領先，其次則是國民黨丁守中（30%），還有民進黨姚文智（11%）。

本次調查是TVBS民意調查中心於107年6月29日至7月20日晚間6點半到10點半進行，以台灣6個直轄市中20歲以上民眾為母體，各直轄市有效樣本數介於803到1077份間，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 ~ ±3.5個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區等變項進行統計加權處理。