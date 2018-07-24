蔣月惠回到屏東：擔心不能再當神…

蔣月惠收到媒體捐贈的一百元，相當高興（記者葉永騫攝）

2018-07-24 16:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議會蔣月惠今天回到屏東縣，蔣月惠說，近鄉情怯，很擔心不能當「神」、失去媒體焦點，對於近日羅騰園被質疑非法，她強調會用生命來捍衛。

蔣月惠今天凌晨返回屏東縣議會研究室，上午到高雄高等行政法院聲援公勇路停止拆遷的行政訴訟，下午返回屏東縣隨即召開記者會說明自己的看法。

蔣月惠說，在台北時被當成「神」一般，有那麼多的媒體追逐，要回到屏東時近鄉情怯，她怕失去了媒體焦點，不再被當「神」，而回到屏東後又得恢復處理各種陳情案件，不管是狗叫、貓死或停車問題，太多的事都要她處理，所以會感到很累，因此這次在台北已募到不少款項，她可以好好閉關休息，短期內不必再站街頭募款。

對於近日羅騰園肢體殘障協會被質疑不合法，蔣月惠說，體制內合法的機構無法真正符合殘障人士的需求，她把自己當成是媽媽來照顧這些收容人，認為是甜密的負擔，如果政府要動羅騰園，她將不計代價拚了，甚至用生命來捍衛。

蔣月惠說羅騰園這個月的捐款約有二百多筆，比平常多，金額有多少還在計算，會在適當的時間公布給大眾知道。

蔣月惠回屏東後，中午就吃便當（記者葉永騫攝）