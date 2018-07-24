楊侍叡贈白米1萬公斤 徐欣瑩轉發濟弱勢

善心人士楊侍叡（左三）今天捐贈1萬公斤白米，透過民國黨主席徐欣瑩（左二）的團隊和地方人士，將分送新竹縣2000個弱勢家庭和社福團體。（記者廖雪茹攝）

2018-07-24 16:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕善心人士楊侍叡今天捐贈1萬公斤白米，透過民國黨主席徐欣瑩的團隊和地方熱心人士，將分送給新竹縣2000個弱勢家庭和社福團體。

楊侍叡表示，他的父母熱心公益，今天適逢母親過世3週年，而母親生前和徐欣瑩是好姊妹，欣賞徐的問政與為民服務的努力，所以這次為懷念媽媽，特別請徐阿姨幫助捐贈給有需要的家庭，希望讓更多人受惠。

徐欣瑩致詞時一度哽咽，表示她的爺爺是小兒麻痺患者，經濟狀況是3級貧戶，因為連白米都買不起，父親從小吃蕃薯籤長大；她長大後好奇追問爸爸怎麼不吃蕃薯，才知道他是小時候吃到怕了，所以體會到好好吃一頓白米飯，其實是一件幸福的事。

徐欣瑩表示，現在社會上還是有人因為疾病或是事故等原因，維持基本生活仍有困難，所以過去擔任議員、立委或是現在沒有公職，她都會結合社會資源，捐贈書包、文具、電子書、白米等物資。未來如果當選縣長，她也會設立社會福利單一窗口，簡化申請流程，更加全面地照顧弱勢族群。

徐欣瑩說，這次捐贈的1萬公斤白米，是竹北農戶栽種生產的新米，還經過關西的慈航禪寺的加持祝福成為幸福平安米。現場她將白飯拌成古早味豬油拌飯，和與會者一起回味最單純的幸福滋味，之後會透過組織及義工，將白米分送出去。

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