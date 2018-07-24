東亞青運主辦權遭取消 中華奧會：正名公投未違憲章

中國挾著人數優勢和壓力，在臨時召開的東亞奧會理事會，決議通過取消台灣原本已經取得的2019年首屆東亞青年運動會承辦權，中華奧會副主席蔡賜爵24日下午召開記者會對外說明。（記者羅沛德攝）

2018-07-24 15:58

〔中央社〕2019東亞青運主辦權今天因中國以台灣進行正名公投連署而遭取消，中華奧會人員私下表示，在相關憲章中，並未對正名公投做出主辦權限制。

對於媒體提問，正名公投連署活動是否牴觸相關法律，中華奧會副主席蔡賜爵沒有回應。但不願具名的中華奧會內部人員私下表示，在相關的憲章中，並未對正名公投做出限制。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）今天在中國北京召開臨時理事會，在8個會員國全數出席的情況下舉手表決，最後決定停辦預計2019年在台中舉辦的東亞青年運動會。

中華奧會副主席蔡賜爵、陳士魁今天在體育署召開記者會說明。蔡賜爵表示，EAOC會員國因為台灣正在進行的2020東京奧運台灣正名公投連署行動，而對2019年是否能順利舉辦東亞青運有疑慮，所以投票後決定停辦。

蔡賜爵提到，中華奧會在EAOC今天的會議中表達，公投是台灣人民行使法律賦予的權利，且目前仍在連署階段，政府的立場是「不鼓勵、不慫恿」，所以希望會員國能深思熟慮，可惜不被接受。