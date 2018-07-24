東亞青運「今天台灣明天他國」 外交部籲共同制止中國

2018-07-24 16:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國以粗暴手段取消台灣台中市舉辦首屆東亞青奧（East Asian Youth Games, EAYG）主辦權。外交部今天表示，中國以政治理由傷害民間體育交流、染指東亞青奧而得逞，我政府至感憤怒，並強烈譴責。外交部強調，中國今天針對台灣，明天也可能干預其他國家，呼籲理念相近國家共同制止中國。

東亞青奧（東亞青運）由東亞運轉型而來，原先預定2019年在台中舉辦第一屆東亞青年運動會，也是台灣首次舉辦奧運體系國際賽事。但中國認為台灣民間近來推動的「東京奧運正名活動」違反國際奧會規定，今天以其理事會主席身分，在北京召開東亞運動會臨時理事會，以舉手表決方式決議取消台中市主辦權。

外交部今天對此表示，我政府對中國以政治理由傷害民間體育交流及競賽的粗暴作為至感憤怒，並予以強烈譴責。

外交部說，台中市政府主辦首屆東亞青奧，市政府及民間已投入經費及人力全力規劃籌備，但因中國政治力介入致賽事被迫取消，對台中市政府及市民極為不公，更是對積極準備參賽台灣青年的莫大傷害，也剝奪各國青年選手參賽權益。

外交部獲知賽事主辦權可能遭中國阻撓的訊息後，即訓令我駐日本、韓國、蒙古代表處，以及駐帛琉大使館等外館，積極力洽各理事國奧委會，支持確保台中市主辦權，各國對我國主張表示充分理解，惟仍無法阻止中國粗暴作為。而對於日本奧委會對我方的支持，外交部則表達誠摯感謝。

外交部嚴正要求中國，不應再以任何政治理由干預國際體育賽事，也呼籲國際社會共同要求中國，政治歸政治，體育歸體育，勿以政治力霸凌體育競賽，干擾國際運動賽事的正常進行，以及各國青年選手的良性交流。

外交部嚴詞批評說，中國政府今日針對台灣、染指東亞青奧而得逞，明日中國也可能干預其他國家的其他活動。因此我政府呼籲所有理念相近國家，應該更加緊密合作，共同制止中國在國際上具破壞性的作為。