參選竹縣長恐遭黨紀處分 林為洲嘆：求仁得仁

國民黨立委林為洲宣布參選新竹縣長。（記者王藝菘攝）

2018-07-24 15:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委林為洲昨宣布參選新竹縣長，面臨可能的黨紀處分，林為洲感嘆「求仁得仁」。林為洲強調，很可惜黨中央這段時間毫無悔意，更不顧外界千夫所指，甚至汙衊他的人格，讓他無法接受這樣的事實。

對於與國民黨中央在新竹縣長人選提名爭議上，主張採取全民調機制的林為洲，昨在考量新竹縣林氏宗親會的決議後，宣布將參選到底。由於國民黨黨紀規定，若黨員違紀登記參選，恐會遭到黨紀處分、開除黨籍。

對此，林為洲接受聯訪表示，經過一個月走訪，他探詢各方包括宗親等民意，都鼓勵他參選到底，若他退讓，委屈並無法成全，若他退了，國民黨就能勝選？且有許多人向他說，若他不出來選，就要把票投給別黨。

林為洲說，參選到底決定的重要考量點，就是國民黨的初選制度到最後一步突然大轉彎，從全民調改為直接徵召，也沒有給任何理由，他若如此退讓，會代表他接受如此的制度翻轉、接受不符程序正義的不公不義。

林為洲直言，他本來期望在最後一刻再做一次民調給黨中央參考，能以勝選為考量回到初選機制，但這段時間大家都看到黨中央毫無悔意，也沒做任何解釋，更沒和他有任何對話，更不顧外界千夫所指，甚至汙衊他的人格，讓他無法接受這樣的事實。

對於恐遭黨紀處分而被開除黨籍，林為洲感嘆「求仁得仁」，這是一定會面臨到的，若很可惜最後會面臨這樣的黨紀處分，雖然他不在國民黨，但他認為作為在野黨，還是要強烈監督執政黨，他會在立法院繼續堅持。

林為洲補充道，他不滿的不是國民黨，是不滿黑箱決策、派系文化，他很感謝馬前總統、洪前主席、朱前主席及黨團同仁等表示支持按照制度，只有做此決策的中常委及黨中央一意孤行，實質造成國民黨內部矛盾，因此他要用行動表達最嚴正的抗議。

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