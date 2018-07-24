拿市府政策當政見？ 高思博、黃偉哲陣營互批

2018-07-24 15:09

〔記者邱灝唐／台南報導〕為紓解南科車流，民進黨台南市長參選人黃偉哲日前提出爭取樹谷大道銜接北外環及南科聯絡道路口轉向，這讓國民參選人高思博大嘆，參選市長應拿出施政藍圖，而非拿市府已經在做的事情當政見。對此，黃陣營發言人邱莉莉表示，高陣營缺乏判斷能力讓人遺憾。

高思博批評，黃偉哲提出的這項政見根本就是今年3月17日，行政院長賴清德南下主持動工典禮的既定工程，其他的道路改善政見也都是已做好規劃、逐年執行中的計畫，但這卻可以化身成為黃偉哲重要發展的政見與具體交通政策，簡直騙太大。

高思博辦公室再補充，反觀高思博已提出停管基金、騎樓、道路整平及發展個人化公共運輸系統，幫助市民解決「行」的問題，兩者差距顯而易見。

邱莉莉則直言高陣營缺乏分辨能力令人遺憾，黃偉哲提出打造「南科環狀路網」訴求，讓現階段規劃東西向接通南科到安平交通的北外環道，進一步成為四通八達、完整連結南科到永康、安南、安平及北區的環狀路網。

針對高質疑未見黃的交通政見，邱莉莉表示，各陣營有發表政見的節奏，黃是由點到面、每週針對重大市政建設具體提出施政計劃，反觀高提出的政見天馬行空、全無兌現可能的空頭支票，而且又剽竊市府正在進行或者擬定準備推動的政策；邱說，顯然高嘴上說「思博不賴」，實際上卻是「思博很賴」。