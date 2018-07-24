東亞青運主辦被取消牽拖紀政？藍委幕僚遭網友譙翻

有藍營人士將東亞運主辦遭取消的主因，歸咎在推動東奧正名的紀政身上。（資料照）

2018-07-24 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕由東亞運轉型的2019年第一屆東亞青年運動會，原本預定明年8月24日至31日在台中市舉行，但傳出因中國打壓，主辦權遭取消，有藍營人士爆料，中國打壓主因恐是林佳龍聘用東奧正名公投發起人紀政，此番言論遭到網友一陣砲轟。

據本報報導，第一屆東亞青年運動會，原本預定於明年8月24日至31日在台中市舉行，但主辦權突遭取消，傳出是中國從中作梗，中國以台灣民間近來推動「東京奧運正名活動」，違反國際奧會規定。在今天舉行的東亞運動會臨時理事會，以舉手表決方式決議取消台中市主辦權。

有媒體引述藍營人士聲稱，台中市長林佳龍聘用的榮譽總顧問就是東奧正名公投發起人紀政是導火線，國民黨團總召江啟臣幕僚鄭照新批台中市府，聘用東奧正名公投發起人紀政為榮譽總顧問，惹火中共，才遭取消主辦權，「林佳龍自己引火上身，卻要全體台中市民和台灣體育前途陪葬，其責任難以推卸。」

不過此番言論隨即遭到網友砲轟，網友痛批：「這就是國民黨，被外國打壓就先檢討台灣人」、「流氓要揍人不需要理由」、「明明就是國民黨去扯後腿吧？牽托給紀政」、「檢討受害者倒是很會，怎沒聽過你們譴責習近平」。