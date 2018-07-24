中國施壓取消東亞青運主辦權 中華奧會：沉痛遺憾

中國挾著人數優勢和壓力，在臨時召開的東亞奧會理事會，決議通過取消台灣原本已經取得的2019年首屆東亞青年運動會承辦權，中華奧會副主席蔡賜爵24日下午召開記者會對外說明。（記者羅沛德攝）

2018-07-24 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕台中原定明年8月將舉辦首屆東亞青年運動會，但今天上午卻傳出中國舉行臨時理事會，表決取消主辦權。對此，中華奧會副主席蔡賜爵下午現身說明，表示對於這樣的結果感到沉痛遺憾。

蔡賜爵表示，大約是在一週前接到開會通知，但內容僅提到要進一步溝通探討東亞聯盟的組織運作，沒有特別指名對東亞青運做出什麼樣的結論。

蔡賜爵指出，大會採取舉手表決方式，大會主席本身也有投票權，加上中華台北、中國、香港、澳門、日本、南韓、北韓與外蒙古8個成員國，總計共有9張票，最後結果顯示，7票反對在台灣繼續舉行東亞青、1票贊成、1票廢票，其中贊成票是由中華代表所行使，同時也感謝日本考慮到東京奧運是重要的歷史性賽事，能夠在發言討論中沒有被接受的情況下選擇棄權。

蔡賜爵表示，他們努力過也期待過，但東亞聯盟經過討論後，在程序表決上支持這樣的決定，中華奧會跟台中主辦單位、台灣人民一樣，感到沉痛遺憾，也向大家表示抱歉，期盼未來能一本初衷，在適當的時機，能繼續為台灣選手努力，提供他們一個發揮的舞台與空間。

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