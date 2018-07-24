稱副總統任內柯林頓曾訪小林村 網友提2點打臉吳敦義

2018-07-24 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨（23日）在高雄輔選，陪同黨籍高雄市長參選人韓國瑜到高雄大旗山區，與民眾談話時提到，當他擔任副總統時，前美國總統柯林頓曾到小林村參觀。但這番言論不僅遭議員酸「難道連美國卸任總統柯林頓都可拿來白賊嗎？」網友也提2點來打臉吳敦義。

吳敦義在談話中表示，「我在副總統的任內，柯林頓卸任美國總統到台灣來訪問，馬英九總統那個時候請他吃飯，我作陪，他特別安排時段到小林村參觀」。高雄市議員邱俊憲則在臉書酸，明明是馬英九跟訪台的柯林頓分享大愛村經驗，到吳敦義嘴中，就變成柯林頓訪問過小林村！？「難道連美國卸任總統柯林頓都可被拿來白賊？？」

有網友在PTT表示，指柯林頓分別在2005年與2010年11月兩度訪台；而2010年那次，是柯林頓來台發表「預瞻台灣2010年起經濟前景及方向」演講，也是馬英九任內首次有美國卸任元首訪問台灣，馬也的確有宴請柯林頓。但柯林頓短短24小時就離開台灣，離台前去故宮參觀，哪有可能飛去南部的小林村。

網友也指出，吳敦義說柯林頓是在「他擔任副總統任內」去小林村參觀，但2010年11月，當時的副總統是蕭萬長，吳敦義則是行政院長，「根本兜不起來」。

許多人也留言「真是信手捻來毫不費力」、「唬爛功力超強」、「他真的超強，沒有極限」，還有人搞笑的說「我上次打電話給我的乾哥哥戈巴契夫也沒接」，