市政參訪1年配額35車？ 北市議員質疑觀傳局行政不中立

2018-07-24 13:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市議員王威中指出，觀傳局提供市議員申請的里民市政參訪，每個里配額上限4台車，但據他了解，今年有市議員申請配額高達35台車，難道這些人跟觀傳局有密切關係嗎？他提醒今年是選舉年，觀傳局在分寸拿捏時，不要落人口實。

對此，觀傳局長陳思宇表示，依據過往作法，每位議員與里長合作的市政參訪出車配額為1人是2至4台車。但王威中進一步詢問，每位議員的出車數量是多少、最高出了多少車？陳思宇表示，將會彙整相關資料再提供。

北市議員李芳儒先指出，觀傳局針對65歲以上長者舉辦的長青樂活遊台北活動，長者反映參加樂活活動，各局處派不少人從車上到餐廳都在宣傳市政，離譜的是車上播放影片是柯市長宣傳影片，簡直是疲勞轟炸。

北市議員汪志冰、王鴻薇及厲耿桂芳連番開砲，長青樂活遊活動根本是為了選舉，而且許多民眾不知道限定65歲長者才能參加，增添里長的麻煩，讓里長得罪了里民；汪更批評，柯辦長青樂活遊活動只是為了洗白。

陳思宇說，長青樂活的活動會以銀髮族政策宣導為主，至於宣傳頻繁的部分，會再做檢討。

此時，王威中加碼爆料，觀傳局每年提供議員可以市政參訪，一個議員可申請2至4台車，但他了解有議員超額申請，他問在場的觀傳局官員，第一名申請最多的車輛是多少？官員回答，印象中有議員申請最高是8台，具體資料要再進一步了解。

王威中不滿表示，據了解是士林北投選區議員申請最多，多達35車，第二名也是在士北區的議員，他質疑這些議員難道跟觀傳局有密切關係，即便有議員申請8台車，為什麼可以是其他議員的2倍，他要求觀傳局提供資料，但資料不要照假，也提醒觀傳局要拿捏分寸，不要落人口實。