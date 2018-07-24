台灣國際參與被堵 唐鳳用這個方式突圍

唐鳳用匿名聊天室方式與台下觀眾互動、進行問答。（記者蘇芳禾攝）

2018-07-24 13:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院政務委員唐鳳今天出席「2018氣候外交暨低碳發展研習會」時表示，經過去年底透過視訊參與聯合國「網際網路治理論壇」，互動中逐漸形成默契，台灣不搞突襲，先通知聯合國，這之後她已經多次以此方式參與聯合國相關場合。「就是告訴聯合國秘書處，幾點幾分我們會出現在哪裡，可能北京的朋友就不會出現。」

為提升台灣參與國際氣候外交工作人才對巴黎協定、聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）及國際氣候城市外交的認知，外交部、台灣永續能源研究基金會今天上午在台北舉行「2018氣候外交暨低碳發展研習會」，邀請唐鳳、外交部次長謝武樵、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等人出席。

被問到台灣在國際參與被堵，要如何突圍時？唐鳳透露，她過去已經多次利用遠距視訊的方式參加聯合國相關會議，去年底透過視訊參與聯合國「網際網路治理論壇」，因為是直播，所以大家才會知道。

她也說，基於節能減碳，以及自己時差調得慢等理由，因此她喜歡用遠距視訊去參加，而這樣的做法在很多會議上已經司空見慣，這並不是特別為了台灣。上次是做技術測試，不是要挑起政治事件。

唐鳳說，雖然當時在場參與論壇的北京代表有提出質疑，但對她用視訊參與會議的方式被主席定調為「錄影」，儘管這個影片是在2秒鐘前才錄的，因為若是將視訊定調為演講，「如果這不是錄影而是Presentation，理論上他應該要離開房間，但他並沒有。」

「除非他（中國）說服大會不能放錄影。」唐鳳說，這是目前是技術上最不會被堵住的方式，這個方式不需要友邦，可以讓台灣進行實質出席。「我們自己的presentation（陳述）會比representation（代理人陳述）重要。」

唐鳳指出，雖然錄影是2秒鐘之前才錄的，但也是「錄影」，過程中也形成了默契，那就是絕對不搞突襲（No Surprise），「我們告訴秘書處幾點幾分會出現在那裡，那樣的話北京的朋友就不出現，現在已經相當多次。」