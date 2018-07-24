東亞青運主辦權被取消 總統府嚴厲譴責中國：政治干預體育

總統府四點聲明，嚴厲譴責中國。田徑賽示意圖，與新聞無關。（資料照，田徑協會提供））

2018-07-24 13:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國施壓東亞奧林匹克委員會（EACO）取消由我國台中市主辦之2019東亞青年運動會，總統府痛批這是粗暴政治干預體育，對中國行徑給予嚴厲譴責。

總統府並發布四點聲明如下：

一、針對中國施壓東亞奧林匹克委員會（EAOC），決議取消由我國臺中市主辦之2019年東亞青年運動會，我們認為這是公然並且手段粗暴地以政治干預體育，對於中國非理性的國際行為，以及東亞奧林匹克委員會（EAOC）的錯誤決定，我國表示強烈遺憾，並對中國的粗暴行徑給予嚴厲譴責。

二、體育無國界，運動交流更是助益各國、各族群人民間相互認識，促進國際社會和諧的最好場域。東亞青年運動會，是亞洲地區重要的國際體育賽事，過去多年，各國數以千計的青年選手為了在這項賽事中爭取榮耀，無不全力以赴。現在籌辦多年賽事橫遭中國杯葛，是對所有青年選手權益的漠視，而中國以莫須有的荒謬理由，破壞國際體育賽事的舉辦，臺灣人民不會接受，國際上所有熱愛體育的朋友也不會認同。

三、臺中市政府在2014年取得「2019年第1屆東亞青年運動會」主辦權。為迎接這項國際體育盛事，讓來自各國選手、嘉賓有最好的參賽環境與接待，將近四年來，臺灣各級政府與民間社會全力投入，現在賽事舉辦在即，卻橫遭中國杯葛，施壓東亞奧林匹克委員會（EAOC）決議取消，如此行徑形同兒戲，對苦心籌備的臺中市政府而言更是極不公平的對待。

四、多年來，中國政府一再透過包括介入各國內部事務方式，無所不用其極的打壓臺灣國際空間與臺灣人民在國際上的生存發展。從外交上的種種打壓到施壓國際民航公司改名，打壓民間學童美術活動，近年來連體育活動，如2016年由殘障選手參與的帕運（Paralympics），籌辦多年的2019東亞青年運動會，都遭受到同樣的粗暴打壓。為了全力保障國人權益，政府絕不輕言退讓，也支持臺中市政府繼續爭取權益。同時，我們也要呼籲國際社會高度重視中國類似的國際行為，正對國際社會的穩定與安全福祉，帶來嚴重的傷害。