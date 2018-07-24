東亞青運主辦權遭取消 中市議會民進黨團強烈譴責中國粗暴行徑

2018-07-24 12:54

〔記者張菁雅／台中報導〕針對東亞奧林匹克委員會協會（EAOC）今天召開臨時理事會，倉促取消第一屆東亞青年運動會在台中市舉辦一事，台中市議會民進黨團強烈譴責中國粗暴作法，已踐踏台灣人民的努力。黨團也表示，國民黨榮譽主席連戰日前才率團前往北京拜會中國中央總書記習近平，其中更包含國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部主委江啟臣，時機敏感，讓人質疑有國民黨政治力的不當介入。

民進黨團表示，台中市於2014年10月24日獲選為東亞青年運動會主辦城市，建設場館及規劃賽事至今已投入6億7672萬6000元，黨團非常肯定市府3年多來的認真籌備過程，EAOC也曾多次對賽會籌備情形表示肯定。

民進黨團指出，民間發起正名公投是表達多元聲音，EAOC如今卻因不了解台灣民主社會，就粗暴取消台中主辦權，此舉已踐踏全體台中市民及台灣人民的心血，也有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神，民進黨團強烈呼籲莫因政治力介入而犧牲選手的權益。

此外，黨團質疑，國民黨榮譽主席連戰13日才浩浩蕩蕩率領50人前往北京，拜會中國中央總書記習近平，當中更包含盧秀燕競選總部主委江啟臣，時機敏感，讓人懷疑是否給了中方錯誤訊息，否則3年多來EAOC曾數次組團至台中肯定籌備情形，何以在國民黨率團訪問10多天後就徹底翻盤，倉促取消台中主辦權，無視全體台中市民、台灣人民及各參賽國家地區付出的心血。