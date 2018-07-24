東亞青運主辦權被取消 本土社團怒罵中國作梗 要求改國名

台中被取消東亞青年運動會主辦權，台灣本土團體憤怒，要求改國名才不會一再被中國打壓（記者蘇金鳳攝）

2018-07-24 12:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於東亞奧林匹克委員會（EAOC）今日取消2019年第一屆東亞青年運動會（EAYG）在台中舉辦，對此，本土社團相當憤概及不滿，認為一定是中國從中作梗，台灣中社呼籲總統蔡英文，唯有更改中華民國的國名，才能獲得國際社會接納，避免中國一再打壓，908台灣國則表示，會有一連串的反制。

台灣中社社長廖宜恩表示，近2年中國對台灣打壓不遺餘力，有多個邦交國與我斷交，多個國際會議無法參與，軍機繞台、強迫44個航空公司更改我國名等，因此東亞奧林匹克委員會取消台中舉辦東亞青年運動會，一定是中國從中作梗。

廖宜恩表示，從蔡英文上任，他已多次在反映，蔡總統的維持現狀是非常危險，因為1971年聯合國2758決議文，承諾中華人民共和國為中國唯一的合法政權，聯合國驅逐了蔣介石的政權，但在中華民國仍在聯合國保有國名，因此台灣若使用中華民國的名稱，會被認為中國的非法政府，叛亂政府，因此北京政府會根據國際法來打壓台灣。

廖宜恩表示，若台灣再以中華民國為國號非常危險，屆時中華民國的財產中國就會繼承，並在國際上對台灣進行打壓。

廖宜恩表示，很多國際友人認為台灣應該自我表述，建議蔡英文政府，應該建立新的國名，如此國際才知道台灣跟中國不一樣，台灣才能獲得國際社會的接納。

908台灣國總會長周崇德也表示，一看就知道是中國搞的鬼，中國一再打壓台灣，台灣不應受制於中國，908台灣國將會有反制的動作，其中一項就是要把中國觀光客趕出台灣。