蘇貞昌公布政見主軸 侯辦酸：成回憶錄

2018-07-24 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天舉行政見主軸發表會，對手國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室表示，蘇貞昌全場除批評、抹殺市府同仁過去的努力，不見具體政策作法，且說明會有一半時間是「回憶錄」，諷蘇用年輕創意仍包裝不了陳舊思維。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，蘇貞昌的競選主軸說明會，有近半數時間是回憶錄，毫無新意，老縣長選擇性遺忘當初自己背棄台北縣，跑去選台北市長。至於蘇所提交通、產業、公托到都市更新，全都是典型的選舉口號，一場應該細談政見的發表會，老縣長一登台就成了傳統造勢大會，對比年輕人的創意視覺，無疑是最大諷刺。

賴冠群指出，新北市的公托六都評比第一，數量全國最多，中央、地方各縣市都在跟進，卻都做不到，老縣長除了批評公托數量不足外，沒有論述未來具體作法，反觀侯友宜承諾，未來4年公托要透過都更公益回饋空間、閒置教室及新建校舍1樓等多元空間，做到公托數量翻倍，讓市民有感。

針對都市更新議題，賴冠群批評，蘇貞昌避重就輕，老縣長提翻轉都市，不提軌道建設，批評市府都更牛步，自己任內卻只完成1件都更案，前後矛盾令人詫異。

賴冠群說，新北市未來的城市再造，必須建立在三環三線的骨幹之上，這是老縣府時代完全做不到的，老縣長不願承認新北市府的遠見，反而只會批評，再新的包裝手法，依舊掩飾不了蘇的陳舊思維。

賴冠群批評，2004年老縣長為了自己的政治野心，落跑去總統府接秘書長，之後擔任行政院長、黨主席、參選台北市長及參加總統大選，從未見老縣長表態要感恩新北、服務新北，這種選擇性遺忘，被網友酸騙神明、騙市民也就不意外。