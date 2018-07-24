許立民重返台大醫 王世堅祝福送「逃出生天」四字

2018-07-24 12:39

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市社會局長許立民，過去是市長柯文哲擔任醫生時期的學生，2014年跟隨柯入府，也是手下愛將，近來許召開記者會稱因「借調期滿」，預定7月31日重返台大醫院擔任醫師，由於時機恰在柯爭取年底連任前，外界解讀為「選前跳船」。對於許即將重返台大醫任職，議員王世堅指許「不必再受那傢伙的鳥氣」，更祝福送上四字「逃出生天」，笑翻眾人。

社會局今列席北市議會民政委員會工作報告，許立民即將去職一事，成為議員關切重點。議員童仲彥問許，此時離開是否有其他原因？許說，就是借調期滿，很單純，沒其他原因。

王世堅說，自己看法更單純，送許四字「逃出生天」，「不必再受那傢伙的鳥氣」。許則緩頰，「柯市長人還不錯，勤勞認真。」

2015年12月柯文哲參加勵馨基金會舉辦活動「十億人起義 擊鼓反暴力」，尾聲突然被主持人拱上台跳舞，由於事前不知情，柯臉色鐵青不對勁，直接在台上訓斥身旁的許立民，「下次再有這種不清楚的rundown（流程），我就唯你是問」，氣氛頓時尷尬。王世堅提到此事說，當場在台上被市長洗臉，「為你叫屈」，這是「人性惡劣的極致」，因為柯現在做秀最厲害，一個禮拜好幾次，而且樂此不疲，食髓知味。

許再度為柯緩頰並解釋，事情都過去了，當時是行程安排溝通有落差所致，不是因為跳舞，後來柯也在市政會議表達歉意，他是會道歉的人；王則回應，可是他最糟糕是不覺得自己有錯。

王世堅強調，他提此事，是要讓許「移除曾經所受的委屈」，「我看你這樣就好多了」，並稱祝福許「逃出生天」，眾人一片笑聲；許笑稱，「都在仁愛路上」；王則說，「不能讓柯往仁愛路那頭跑，跑到你們（台大醫）那邊」，也很不受歡迎，很傷腦筋，到仁愛路底更不好（指前進總統府）；許說，柯很受病人歡迎，也是葉克膜權威。

王又說，不論醫術、醫德或為人處事，自己認識的台大醫師，都無人肯定柯文哲，當初柯文哲辦公室被安置在地下室，自己送他「適才適所」四個字，眾人再笑成一片。