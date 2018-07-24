丁守中：讓柯P去當網紅、我來當市長

2018-07-24 12:21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今早批評，台北市長柯文哲只是佔著行政優勢，很多政見都不做，只是每天作秀，他呼籲，讓柯文哲當「網紅」還可以帶動網紅經濟，讓丁守中來當市長。

丁守中今早出席在中央黨部舉行的台北市輔選督導會報以及「反核食公投連署」造勢活動，丁守中致詞時坦言，最近他的民調確實掉了一些，因為犯了一些戰略上的錯誤，他們一開始評估，民進黨台北市長參選人姚文智參選，和柯文哲的選票間是不是有橫向的流動？所以刻意測試，讓大家以為「丁守中好像沒聲音了」。

丁守中說，但測試結果看來，姚文智「衝票情形不強」，所以他之後會雙管齊下，一方面主打議題，一方面紮實跑基層﹔他過去在立院年年被評價最績優立委，卻沒有龐大實力和財政資源，就是打議題為主。

丁守中指出，柯文哲知道國民黨組織強，現在也開始回防基層村里長，在掌握行政資源下，比他跑基層還有實力，「我們只有兩串香蕉」，所以也會主打議題，請黨內同志放心。

丁守中批評，柯文哲每天作秀，一下子歌仔戲，一下子口技，每天作秀，讓柯文哲去做網紅，還可以帶動網紅經濟，讓丁守中來做市長，柯用了他很多政見，但根本沒有做，只是佔著行政優勢而已，如果由丁守中來做，一定比柯好。

丁守中也說，柯文哲要鬥國民黨新北市長參選人侯友宜，鬥文化大學的大群館，卻無法解決學生住宿問題，整個台北市政府都是柯的競選總部，結果柯的「小樹屋」也違反土地分區使用，如果柯的「學姊」多用一點心，不去作秀，了解土地分區使用的不合時宜，就可以在法規改進。

丁守中表示，最近他們做民調，發現他在29歲以下的年輕人族群民調「輸的滿多的」，因為他在29歲以下年輕人的知名度太差，一些人沒有意識型態、統獨思想，只是沒接觸到他，他希望在年輕人可以接觸到的媒體、社群網站宣傳，提高知名度。