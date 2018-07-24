中國蠻橫打壓！我東亞青運主辦權被取消

台中市政府籌辦東亞青運，興建多處運動場館。（台中市政府提供）

2018-07-24 12:23

〔記者許明禮、張菁雅／綜合報導〕由東亞運轉型的2019年第一屆東亞青年運動會，原本預定明年8月24日至31日在台中市舉行，今天傳出中國方面以台灣民間近來推動「東京奧運正名活動」，違反國際奧會規定，在今天舉行的東亞運動會臨時理事會，竟以舉手表決方式決議取消台中市主辦權，台中市政府將向國際表達抗議，中華奧會訂下午2點將召開記者會說明。

東亞青年運動會，是由東亞運動會總會所主辦4年一次的地區性綜合運動賽會，在2013年天津東亞運動會落幕後，也決議取消2017東亞運，轉型為東亞青年運動會。為了與其他體育賽事錯開時間，將舉辦時間改為5年一次。

台中市在2014年10月成功擊敗蒙古的烏蘭巴托市，取得第一屆東亞青運主辦權；而中華奧會下午2點將召開記者會說明。

中市府：將向國際表達抗議

對於東亞奧林匹克委員會（EAOC）今日召開臨時理事會，取消2019年第一屆東亞青年運動會（EAYG）在台中舉辦，台中市政府表示，將向國際表達抗議，不能讓選手及全體市民努力白費。據了解，被取消的原因有可能是來自中國的施壓。

籌辦3年多來 已投入近7億元

台中市政府表示，台中市自2014年10月24日起擔任東亞青年運動會之主辦城市，歷經兩任市長，建設場館及規劃賽事至今已投入6億7672萬6000元，籌辦情形符合預期進度；且台中作為主辦城市3年多來，EAOC曾數次組團至台中，針對賽會籌辦情形具體交換意見，也對台中市的努力表示肯定。

市府指出，為鼓勵與培養青年運動員，EAOC於2013年5月決議將過去的東亞運動會轉型為東亞青年運動會，首屆賽會原定於2019年8月24日到31日舉辦，預計將有來自9個國家地區、共計近2300名運動選手及隊職員前來台中，參與14項賽事，不僅是台灣及東亞地區優秀青年選手期待的運動盛會，台中市民也對於舉辦這場國際重大賽會表達殷殷期盼。

呼籲EAOC 莫因政治力犧牲選手權益

市府也說，感謝這段時間以來，中央政府及中華奧會的協助與努力，很遺憾的是，EAOC今天召開臨時會議，傳出基於政治因素取消台中主辦首屆東亞青年運動會；對於這個程序倉促而粗暴的決定，市府要嚴正呼籲EAOC，莫因為政治力介入而犧牲運動選手的權益，不僅有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神，更無視全體台中市民、台灣人民及各參賽國家地區付出的心血。

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