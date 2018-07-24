民調下滑 丁守中坦承：策略錯誤

丁守中受訪提到，他們靜靜觀察柯文哲、姚文智互動及支持度流向，結果發現這兩人流動性不大，反而是他和柯的流動性增加，所以要更衝議題，有信心勝選（記者鍾泓良攝）

2018-07-24 12:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天與前台北市長郝龍斌同台反核食。他致詞時向黨員說明，最近民調是因為出現下滑是因為犯了策略錯誤，起初是因為想看民進黨市長參選人姚文智跟市長柯文哲是否可能因為互批產生支持度橫向流動，所以刻意將聲量壓低，勤跑基層，但後來發現姚跟柯的流動少，因此現在開始就要雙管齊下，基層跟議題都要衝。

丁守中受訪提到，他們靜靜觀察柯文哲、姚文智互動及支持度流向，結果發現這兩人流動性不大，反而是他和柯的流動性增加，所以要更衝議題，有信心勝選；自己還沒任何發動，對於民調高低掌握得清清處處，曉得民心向背是很大因素。

丁守中致詞也說，柯文哲近期也因顧慮藍營基層實力，開始勤跑基層，坦言柯因未掌握行政資源，跑里長有更大的實力，「我們只有兩串香蕉、空手道」丁守中譏，柯文哲現在每天做秀，乾脆讓柯文哲去當網紅，搞不好可以帶動網紅經濟，讓丁守中當市長。

丁守中提到，柯文哲配合中央鬥文化大學大群館，結果不僅搞到文大周邊住宿受影響，連自己租來當競選辦公室的小樹屋共同辦公室也被波及，不認為柯是甚麼受害者，共用辦公室才是受害者；連第一果菜市長這種已經編工程預算的大型工程卻沒有做環評，直說柯市府抄了他很多政見，稱自己比較有執行力，但哪來的執行力。